Denizlispor transfere 70 milyon TL ayırdı

1. Lig'i şampiyon tamamlayıp gelecek sezon mücadele edeceği Süper Lig'e güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Abalı Denizlispor, transferde atağa kalktı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Ankaragücü'den golcü Orgill, Berliner AK'den ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha Okan Kurt gibi isimlerle ilgilenen Yeşil-Siyahlılar'ın, Trabzonspor'la yollarını ayıran Olcay Şahan ile Kasımpaşa'dan Sadiku'yu listesine aldığı kaydedildi.

Yeni sezon için transfer bütçesini 70 milyon TL olarak belirleyen yönetimin, teknik direktör Yücel İldiz'in listesi doğrultusunda takviyeleri bitirebilmek için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Başkan Ali Çetin'in "Süper Lig'de ilk 5 sırayı amaçlıyoruz" açıklamasının ardından Denizlispor'un 25 Haziran'da başlayacak çalışmalara kadar adı geçen oyuncuların bir kısmıyla sözleşme imzalayacağı vurgulandı.