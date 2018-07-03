Denizlispor'da çifte imza

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki takım kaptanı Cenk Güvenç ve 28 yaşındaki Burak Altıparmak ile yeniden anlaşıldığı ve oyuncularla 2'şer yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İki futbolcunun, Denizlispor'un Afyonkarahisar'daki kampına katılacağı kaydedildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulübü Başkanı Mustafa Üstek, takımda ihtiyaç duyulan mevkiler için transfer çalışmalarını sürdürdükleri belirtti.

İyi bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını aktaran Üstek, "İç transferde anlaşmaya vardığımız bu oyuncularımızla daha da güçlendik. Önümüzdeki sezon çok başarılı bir Denizlispor ile taraftarımızı buluşturacağız." ifadelerini kullandı. Öte yandan, 2018-2019 sezonu için kombine bilet satışının ilk gününde 200'e yakın biletin satıldığı kaydedildi.