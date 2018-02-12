Denizlispor'da Fatih Tekke dönemi

Spor Toto 1. Lig'de üst üste 3. mağlubiyetini Elazığspor'a 1-0 yenilerek alıp düşme potasından kurtulamayan Denizlispor, Reha Erginer'den boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'yi getirdi.

Yeşil-siyahlılarda başarılı olacağını belirten Tekke, "Denizlispor'un kaliteli bir kadrosu var. Bulunduğumuz konumdan bir an önce kurtulacağız" diye konuştu.

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Boluspor ve Kayseri Erciyesspor'da da çalıştı. Denizlispor, Tekke yönetiminde ilk kez bu hafta Akın Çorap Giresunspor deplasmanına çıkacak.