Denizlispor'da, Mehmet Özdilek dönemi bitti

Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Denizlispor'un yaptığı açıklamada, "Kulübümüz teknik direktör Mehmet Özdilek ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Kulübümüze verdiği hizmetler için Mehmet Özdilek ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

"BU SORUMLULUĞU ALIRIM DİYE KONUŞMUŞTU"

Mehmet Özdilek, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından bir gazetecinin, taraftarların istifa çağrısını hatırlatması üzerine "Çok uzun yıllar sonra bu lige geldiler. Bu ligde kalmak önemli. Bunu taraftarla birlikte yaparsa ancak başarabilir Denizlispor. Yoksa herkes bir tarafa çekerse çok sağlıklı bir süreç olmaz. Benim burada durmam Denizlispor'a zarar verecekse zaten ben bu sorumluluğu alırım." diye konuşmuştu.