Denizlispor'da Modou Barrow ülkesine döndü

Denizlispor'un Gambiyalı oyuncusu Modou Barrow, federasyonun yurt dışına çıkma yasağını delerek ülkesine döndü.

Konuya ilişkin Denizlispor Başkanı Ali Çetin'den açıklama geldi.

"KİMSEYE BİLGİ VERMEDEN AYRILMIŞ"

Ali Çetin, "Modou Barrow'un ülkesine gittiği doğrudur. Bizim giderken haberimiz yoktu. Gittikten sonra haberimiz oldu. Açıkçası kimseye bilgi vermeden ayrılmış." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK DİYORUM"

"Modou Barrow yeniden Türkiye'ye dönerse Denizlispor'da forma giyecek mi?" sorusuna Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Şimdi bir şey söylemek için erken ancak her şeyden önce sağlık demek istiyorum onunda ailesi orada. Dönerse oturur konuşulur eğer haklı bir sebebi varsa değerlendirir. Dediğim gibi evet ya da hayır diyemem, oturup konuşuruz. Her şeyden önce sağlık diyorum." cevabını verdi.