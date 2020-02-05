Denizlispor'da Onazi sakatlandı

Yeşil-siyahlı ekibin, sakatlıklarla başı dertte. Denizlispor’un devre arasında transfer ettiği Onazi, son oynanan Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
Onazi’nin yapılan kontrollerinde sağ kasığında yırtık tespit edilirken, tedavisine başlanan futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Onazi, 17 Ocak'ta Trabzon'dan ayrılıp Denizlispor'a imza atmıştı.
LOPES DE 1 AY YOK
Horoz'da bir başka sakatlık şoku ise Lopes’den geldi. Geçtiğimiz hafta yapılan antrenmanda sağ ayak bileğinden sakatlanan Lopes’in, 1 ay formasından uzak kalacağı kaydedildi.
Trabzonspor'la oynanan kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Tolgahan Acar’ın ise takımla çalışmalara başladığı öğrenildi.