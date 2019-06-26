Denizlispor'dan Gökhan Töre atağı

Erken yaşta Chelsea tarafından keşfedilen Gökhan Töre, Hamburg ve Rubin Kazan maceralarının ardından Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Siyah-beyazlı takımdaki performansıyla Premier Lig takımlarının yeniden dikkatini çeken Töre, West Ham United'la anlaşmıştı.

Ancak Ada'da beklentileri karşılayamayan Töre, yeniden Beşiktaş'a dönse de eski günlerini aratır oldu.

Verilen şansları değerlendiremeyen 27 yaşındaki futbolcuyu kadro dışı bırakan yönetim, oyuncunun biten kontratını da yenilememe kararı aldı.

DENİZLİ 800 BİN EURO TEKLİF ETTİ

İyice istenmeyen adam ilan edilen Töre'ye, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor talip oldu. Gökhan'ın Denizli ekibinden 1.4 milyon euro talep ettiği, Horozlar'ın ise 850 bin euro önerdiği öğrenildi.

Transferin, kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Öte yandan Gökhan'ı Denizlispor'da görmek isteyen taraftarlar ise yetenekli futbolcuya photoshop'la yeşil-siyahlı formayı giydirdi.