Denizlispor'dan Necip Uysal atağı

Abdullah Avcı'nın gelmesiyle büyük değişimin beklendiği Beşiktaş'ta gönderilecek isimlerin başında Necip Uysal geliyor.
Tecrübeli teknik adam, yönetimle yaptığı transfer toplantısında oyun sistemine uymayan futbolcunun gönderilmesi istedi. Avcı bu isteğine olumlu yanıt aldı.
NECİP'E DENİZLİSPOR TALİP
Süper Lig'i iyi tanıyan futbolcuya Denizlispor talip oldu. Ligin yeni ekibi transfer için girişimlere başlayacak.
Yeşil-siyahlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif götürmeye hazırlandığı belirtildi. Necip, 2009 yılından bu yana profesyonel kariyerinde yalnız Beşiktaş’ın formasını giydi.
BEDELLİ ASKERLİK DÖNÜŞÜ İMZA BEKLENİYOR
6 Haziran'dan itibaren Ankara'da bedelli askerliğini yapmaya başlayan Necip Uysal'ın askerlik dönüşü Horozlara imza atması bekleniyor.