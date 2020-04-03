Onazi orgla İstiklal Marşı'nı çaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ligler askıya alınırken, ülkeler de vatandaşlarına 'evde kal' çağrıları yapmaya devam ediyor.

Bu süreçte evlerinde olan futbolcular ise zamanlarının çoğunu, sosyal medyada paylaşımlar yaparak geçiriyorlar.

ONAZİ: İSTİKLAL MARŞI'NI DUYUNCA AKLIMA MAÇLAR GELİYOR

Kişisel Instagram hesabından İstiklal Marşı'na eşlik ettiği anları paylaşan Denizlisporlu Ogenyi Onazi, ''İstiklal Marşı'nı duyunca aklıma hep maçlar geliyor. Bu ne ya covid19'' ifadelerini kullandı.