Denizlisporlu Stachowiak, 3 haftada 3 penaltı çıkardı

Denizlispor'un kalecisi Adam Stachowiak performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da Adam Stachowiak, kalesinde devleşiyor. Polonyalı eldiven, ligin ilk 3 haftasında 3 penaltı atışında rakiplerine geçit vermedi.
KALESİNDE GOL GÖRMEYEN TEK TAKIM DENİZLİSPOR
33 yaşındaki Stachowiak, ilk hafta Galatasaray maçında Selçuk İnan, ikinci hafta Antalyaspor maçında Aatıf Chahechouhe'nun penaltı vuruşlarında gole izin vermezken, son oynanan Göztepe maçında ise Soner Erdoğdu'ya hayır dedi.
Adam Stachowiak'lı Denizlispor şu ana kadar kalesinde gol görmeyen tek takım konumunda.