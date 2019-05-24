Denizlispor'un ilk transferi Tolcay Ciğerci olacak

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Abalı Denizlispor, Süper Lig için kadro yapılanmasını başladı.

9 yıl sonra Süper Lig'e geri dönen Horozlar, burada kalıcı olmak istiyor. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Ege temsilcisi, kadrosuna katmak istediği oyuncuları belirledi. Belirlenen futbolcuların başında ise Tolcay Ciğerci geliyor.

ALMANYA'DA TOP KOŞTURUYOR

Fenerbahçe'de forma giyen Tolga Ciğerci'nin kardeşi olan Tolcay, Almanya 4. Lig ekiplerinden Berliner AK'de forma giyiyor.

Hamburg ve Wolfsburg gibi Almanya'nın köklü kulüplerinde altyapı takımlarında da top koşturan Tolcay'la Denizlispor temaslarını sıklaştırdı.

TRANSFERİN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Saha içinde 10 numara pozisyonunda oynayan ve Türkiye standartlarına göre genç sayılabilecek futbolcu da Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor.

Abalı Denizlispor'un 24 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.