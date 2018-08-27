Kupalar gerekli bakımlar yapıldıktan sonra müzede sergilenecek. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor’un önceki dönemlerde kazandığı ve bir vatandaş tarafından çöpte bulunarak içerisine çiçek dikilen kupaları kulüp tesisleri getirildi.

AİT OLDUĞU YERE KOYULDU

Tesadüf eseri Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor’un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca tarafından ortaya çıkan kupalar, Denizlispor yönetimi tarafından ait olduğu yere koyuldu.

Kupaları Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, içerisine çiçek dikilmiş halde bulan Hakan Karaca ve Kalınkozspor’da forma giyen Osman Bağcı’dan, Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’nde teslim aldı.

Ne kadar süredir kulüp dışında olduğu bilinmeyen ve yıpranan kupaların gerekli bakımları yapıldıktan sonra kulübün müzesine koyulacağı bildirildi. Başkan Yardımcısı Atılla tarafından kupaları içerisine çiçek dikilmiş halde bulan ve kulübü durumdan haberdar eden Osman Bağcı isimli genç oyuncuya krampon hediye edildi.

Denizlispor'un kupaları müzeye konuldu VİDEO

EMANETLER YERİNİ BULDU

Kupaları kulüp tesislerinde teslim alan Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, emanetlerin yerini bulduğunu söyledi. Kupaların bulunması ve kulübe geri getirilmesini sağlayanlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden Atilla, hatanın kendilerinin olmadığını, kupaların çok eski yıllara ait olduğunu ve Denizlispor camiasından yönetim kurulu olarak kendilerinin özür dilediklerini belirtti.