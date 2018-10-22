Denver, Golden State'i devirdi

Son maçında Utah Jazz deplasmanında Jonas Jerebko'nun son saniye basketi ile kazanan Golden State Warriors, bu kez Denver Nuggets deplasmanında yine son topa kalan maçta istediğini alamadı.

SON TOPTA KAZANAMADI

Maçın 100-98 Denver lehine olduğu son 7 saniye kala hücum eden Golden State'te Stephen Curry'nin pota altında pasını verdiği genç pivot Damian Jones, kolay pozisyonda topu tamamlamak isterken Denver forveti Juancho Hernangomez'in bloğuna takıldı. Maç, 100-98 Denver lehine tamamlandı.

Denver'da bir önceki maçta tarihi bir triple-double yapan Nikola Jokic, bu maçta da 23 sayı 11 ribaund ve 6 asistle dikkat çekti. Garry Harris ise 28 sayı attı. Golden State'te ise Stephen Curry 30 sayı 4 ribaund 6 asist, Kevin Durant de 20 sayı 11 ribaund 7 asistle oynadı. Takımın bir diğer önemli oyuncu Klay Thompson'ın ise kötü formu bu maçta da devam etti. 6 üçlük denemesinde sadece 1 isabet bulan Thompson, bu sezon üç maçta 16 üçlük denemeisnde sadece iki isabet bulabildi.