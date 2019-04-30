Denver Nuggets seriye galibiyetle başladı

Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

1 1. Lig'de son durum Spor Toto 1. Lig'de bitime 3 hafta kala heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lider Gençlerbirliği ile ikinci sıradaki Denizlispor, Süper Lig'e çıkmaya en yakın iki takım konumunda.

2 Ersun Yanal: 1 puana sevinen oyuncu istemem Fenerbahçe'nin deneyimli hocası Ersun Yanal, Trabzonspor maçında atılan golden sonra aşırı sevinç gösterisinde bulunan oyuncularını eleştirdi.

3 Burak Yılmaz kaptan oluyor Tolga Zengin'in kadro dışı kalması, Oğuzhan Özyakup'un ise yedek kulübesine hapsolması sebebiyle yeni kaptan arayan Beşiktaş yönetimi, pazubandı Burak Yılmaz'a verme kararı aldı.

4 Galatasaray'ın göndereceği 2 futbolcu Gelecek sezonun çalışmalarını yapan Fatih Terim, yetersiz bulduğu Ömer Bayram ve Ahmet Çalık'ı gönderecek.

5 Ligde zirve ve küme hattında son durum Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken hem şampiyonluk yarışı hem de kümede kalma mücadelesi nefes kesiyor.

6 Kagawa: Galatasaray hatalarımızı affetmez Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa, Ankaragücü maçındaki performansı sergilemeleri durumunda Galatasaray'a farklı yenilebileceklerini ifade etti.

7 Aykut Kocaman: Bizim işimiz taş koymak değil Aykut Kocaman, bir muhabirin "Ersun Yanal gibi G.Saray'ı şampiyonluk ettik diyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Taşeron değiliz biz" diyerek cevap verdi.

8 Fatih Terim hakemlerle tartıştı Şampiyonluk yolunda Galatasaray, Atiker Konyaspor deplasmanında kritik iki puan bıraktı. Kaleye isabetli şutu dahi bulunmayan Galatasaray'ın Teknik patronu Fatih Terim hakemlere kızdı.

9 Süper Lig'de son durum Süper Lig'de 30. hafta Konyaspor-Galatasaray mücadelesiyle kapandı. Sarı-kırmızlı takım ayağına gelen liderlik fırsatını teperken, Beşiktaş zirveye bir adım daha yaklaştı.