Denver Nuggets'tan 5 maçlık seri

Beşiktaş'a attığı golle takımına 1 puan kazandıran Hasan Ali Kaldırım, sevinç sırasında neden sol bacağını gösterdiğini anlattı. Hasan Ali, "Bacağımı haksız yere beni eleştirenlere gösterdim" dedi.

Hataylı futbolseverler, Hatayspor ile Galatasaray arasındaki Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçını izlemek için stadın etrafında bulunan evlerin çatılarına çıktı.

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Deniz Türüç'le prensipte anlaştığı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılar, 3 isimle de kontrat uzatacak.

Erzurumspor, G.Saray'ın pazar akşamı 19.00'da oynanacak maçın gündüz saatine alınması için TFF'ye yaptığı teklifi kabul etmedi.

Galatasaray'ın devre arasında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Marcao'yu Sevilla ve Atletico Madrid istiyor.

Beşiktaş cephesinde, Fenerbahçe'ye karşı 3-0 öne geçtikleri maçı kazanamamanın travması yaşanıyor. Mücadelede 2 gol atan Burak da sonuca hala inanamadığını ifade etti.

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Ersun Yanal: 3-0'dan geri dönebilecek tek takım biziz

Ersun Yanal, Beşiktaş maçının devre arasında takıma yaptığı konuşmada, "Galatasaray maçında olduğu gibi bu maçı da çevirebilirsiniz" dedi.