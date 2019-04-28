Denver, Spurs'ü 4-3'le geçti

Denver Nuggets, sahasında San Antonio Spurs'ü 90-86 mağlup ederek play-off ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferansların son yarı finalisti oldu.
JOKİC YARI FİNALE TAŞIDI
AA'nın haberine göre, Batı Konferansı play-off ilk tur serisi 7. maçında 21 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yapan Nikola Jokic, Nuggets'ı galibiyete taşıdı.
Ev sahibi ekipte Jamal Murray 23, Gary Harris 11 sayı kaydetti. Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Portland Trail Blazers ile eşleşti. Spurs'te Rudy Gay 21, DeMar DeRozan ve Bryn Forbes 19'ar, LaMarcus Aldridge 16 sayı buldu.