Denver'dan 42 yılın en iyi başlangıcı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Cleveland Cavaliers'ı 110-91 yenen Denver Nuggets son 42 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın 29 dakika süre aldığı ve 13 sayı, 3 ribauntla oynadığı mücadelede Cleveland Cavaliers, sahasında Denver Nuggets'a 110-91 yenildi. 8 maçta 7 galibiyet alan Nuggets, 1976-77 sezonundan bu yana en iyi başlangıcını yaparken, Cavaliers bu sezon 7. kez salondan mağlubiyetle ayrıldı. Konuk takımda Juan Hernangomez 23, Paul Millsap 16 sayıyla galibiyete katkıda bulundu. Ev sahibi ekipte ise Jordan Clarkson 17 sayıyla en skorer isim oldu.

TOPLU SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-111

Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 91-110

Philadelphia 76ers-Los Angeles Clippers: 122-113

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 115-146

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 117-113

Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 132-119