Denzel Valentine sezonu kapattı

Chicago Bulls guardı Denzel Valentine, 2018-19 sezonunun kalanını kaçıracak. Bulls, Valentine'ın Wisconsin'de daha önce planlanmış bir sol ayak bileği stabilizasyon prosedüründen geçtiğini söyledi.

SporX'te yer alan habere göre takım, kendisinin yaklaşık altı ayda tam olarak basketbol faaliyetlerine dönmesini bekliyor. Valentine henüz bu sezon hiç forma giyememişti. İlk olarak takımın Eylül ayındaki antrenman kampında bir burkulmuş sol ayak bileği teşhisi konulan Valentine'ın yalnızca e bir ile iki hafta arasında parkelerden uzak kalması bekleniyordu.

Ancak, Ekim ayı sonlarında Bulls, kendisinin bir burkulma değil, bir kemik çatlağından ötürü sıkıntı çektiğini ve iki hafta daha fazla kaçıracağını açıklamıştı. Geçen sezon, Valentine maç başına ortalama 10.2 sayı, 5.1 ribaund ve 3.2 asist ile oynamıştı. 37 maçta ilk beş başlamıştı, ancak sol dizinden ameliyat geçirdikten sonra normal sezonun son iki haftasını kaçırmıştı.