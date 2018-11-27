Deontay Wilder: Hamileliği tecrübe etmek isterdim

Dünya Ağır Siklet Boks maçında şampiyon Deontay Wilder, Cumartesi günü İrlandalı Tyson Fury ile Los Angeles Lakers ve Los Angeles Clippers'in n maçlarını yaptığı Staples Center'da kozlarını paylaşacak. Wilder, sonucu merakla beklenen dev maç öncesi güncel hayatıyla ilgili konuştu.

"TAŞIYICI BEN OLMAK İSTERDİM"

10 yıllık boks kariyerinde 39 kez rakiplerini nakavt etmesine karşın 7 çocuğuyla vakit geçirmeyi her şeye tercih eden Wilder, sürpriz bir de itirafda bulundu. Hamileliği tecrübe etmek istediğini kaydeden ünlü boksör, "Bir erkeğin çocuk taşıyıcılığına imkan veren bir keşif yapılırsa bunu imzalamak isterdim. Gerçekten bunu isterdim. Kız arkadaşıma, 'Hadi bir bebek yapalım ve taşıyıcılığını ben yapacağım' derdim. Bir kadının bu dünyada yaşadığını deneyimlemek isterdim" diye konuştu.

Kadınların dünyanın en güçlüleri olarak tanımlayan Deontay Wilder, "Ayın yedi günü kanaması olanlardan bahsediyoruz. Kendimi Anne Kaz gibi hissediyorum. Çocuklarımı günde altı ya da yedi kez öpüyorum. Hepsinin kendine özgü özellikleri var ve hepsini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Eski eşi Jessica Scales-Wilder'dan 6 çocuğu ve son kız arkadaşı Telli Swift'ten de bir üvey kızı olan Wilder, 13 yıl önce Spina Bifida teşhisiyle doğan kızı Naieya'ya ayrı bir parantez açıyor.

"ÇOCUK OLMADAN AŞKI BİLEMEZSİNİZ"

Omurgayı oluşturan kemiklerin omurgada bir boşluk oluşturacak şekilde gelişimlerini tamamlayamamalarına verilen bir omurga hastalığı olan Spina Bifida ile doğan Naieya'nın kendisini boksa başlattığını kaydeden Deontay Wilder, "-Çocuğunuz olmadan aşkı bilmezsiniz- derler. Bu doğru. Naieya bir diğer savaşçı ruh. Elimdeki dövmede 'Başarıya giden yol' yazıyor. Doktora gittiğimde ya iğnelerle tedavi görecekti ya da ameliyat olacaktı. Acı çekiyordu ve kızım beni ağlatıyordu. Kızım benim bir parçam ve sanki bana oluyormuş gibi oluyordu. Ancak ona yardım edemiyordum." sözleriyle yaşadıklarını anlattı

Naieya'nın durumunun kendisine motive kaynağı olduğunu belirten Dünya ağır siklet boks şampiyonu, "Dövüşmediğim zaman babaydım, baba olmadığım zaman da dövüşçüydüm. Bunu sadece Naieya için değil diğer çocuklarım için de yaptım. Bir kişi sadece benimle değil, çocuklarımla da dövüşüyordu. Çocuklarıma bir şeyler yapacağımı ya da bir şeyler yapılacağını söylediğimde - yapılacaktır. Ve baba kazanacaktır." sözleriyle motivasyon kaynağını dile getirdi.