Deportivo küme düşerse Emre Çolak takımdan ayrılacak

Emre Çolak Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra İspanyol Kulübü Deportivo ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. İspanyol Kulübü Emre Çolak'ın sözleşmesine 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi koydurmuştu.

BİRÇOK TAKIMIN LİSTESİNE GİRECEK

Fanatik'in haberine göre; İspanyol kulübü ile ilk sezonda 36 maçta 3 gol atan ve 7 asist yapan Emre Çolak birçok takımın transfer listesine girmişti.

Hatta Sevilla ve Valencia gibi kulüpler Deportivo'nun kapısını 8 milyon Euro'dan çalmış ve olumsuz yanıt almıştı.

KÜME DÜŞERSE 1 MİLYON EURO

Son iki haftayı galibiyet ile kapatan ancak düşme potasından kurtulması zor görünen Deportivo'da sezon sonu Emre Çolak'ın ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü 26 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde Deportivo küme düşerse 1 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor.

Emre Çolak'ın Deportivo ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.