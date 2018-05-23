Deportivo'da Seedorf dönemi bitti

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu sona erdi. 34 hafta sonunda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.

KPMG Football Benchmark ekibi, Futbol Kulüpleri Değerlendirme Raporu'nu açıkladı. Siyah-beyazlılar yüzde 52 oranıyla Avrupa'nın en çok değer kazanan takımı oldu.

Avrupa'nın en çok büyüyen kulübü Beşiktaş

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Gomis, F.Bahçe'de Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Valbuena'ya sarı-kırmızılı takıma gelmesi için teklif yaptı.

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Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı satıyor

Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kaldığı için forma giyemeyen Ozan Tufan, satış listesine kondu. Sarı-lacivertli ekip Ozan için 2 milyon euro istiyor.