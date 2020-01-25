Deprem nedeniyle Malatya-Trabzon maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ'daki gerçekleşen ve Malatya'da da can kayıplarına neden olan deprem nedeniyle Malatyaspor - Trabzonspor maçının ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile Malatya illerimizde can kayıplarına yol açan deprem nedeniyle Süper Lig'in 19. Haftasında 27 Ocak Pazartesi günü oynanması planlanan BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 20.00'de yapılması gereken müsabakanın oynanacağı tarih daha sonra ilan edilecek." ifadeleri kullanıldı.

NWAKAEME FENER'E KARŞI YOK

Kupa maçında çift sarıdan kırmızı kart gören Nwakaeme, Malatya-Trabzonspor maçı ertelendiği için bir sonraki maç olan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasında oynayamayacak.

KURAL NE DİYOR?

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin daha önceki cezası, ertelenen Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe karşılaşmasına denk geldi.

Bununla ilgili TFF'nin 18. Maddesinde yazan kural şu şekilde:

"(1) Erteleme müsabakalarına, yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir. (2) Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da, erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler, erteleme müsabakasına katılabilirler. (3) Ertelenen müsabakanın, oynanması gereken tarihte müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler, erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar."