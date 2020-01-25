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Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için bu hafta oynanacak tüm maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

| Haber Merkezi
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Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapılacak

Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki depremde birçok vatandaşımız hayatını kaybetti.

Türkiye'yi yasa boğan bu olay üzerine bir açıklama yapan TFF, maçlarda saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 26, 27 ve 28 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek."

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