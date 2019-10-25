Derbi, Abdullah Avcı'nın kaderini belirleyecek

8 haftası geride kalan ligde sadece 9 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi sonuçlar alamadı.

Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın koltuğu sallanıyor.

HER ŞEY DERBİYE BAĞLI

Gruptan çıkma şansını iyice zora sokan Kartal'da, Avcı'nın geleceğini derbiden çıkacak sonuç belirleyecek.

Yeni Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Galatasaray'a mağlup olunması durumunda 56 yaşındaki teknik adamı görevden alabileceği öğrenildi.

ÇEBİ MESAJI VERMİŞTİ

Başkan olduktan sonra yaptığı açıklamada Avcı ile ocak ayına kadar devam edileceğini söyleyen Çebi, "Takım kötü giderse hoca da benim kadar akıllı bir adam. O kendini yakar, Beşiktaş'ı yakmaz" diyerek yolların erken ayrılabileceğini ifade etmişti.

İLK ADAY SERGEN YALÇIN

Çebi'nin teknik direktör olarak düşündüğü ilk isim ise Yeni Malatyaspor'un başarılı hocası Sergen Yalçın.

Ancak Malatya ekibinde iyi bir grafik çizen Yalçın'ın böyle bir teklif alması durumunda nasıl bir cevap vereceği merak konusu.