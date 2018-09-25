Derbi Avrupa basınında

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Beşiktaş, Şükrü Saracoğlu'nda 1-1 berabere kaldı. Futbolseverlerin nefeslerini tuturak izlediği derbiyi Avrupa basını da yakında takip etti.

Özellikle Hollanda basını Cocu'nun kötü gidişatının üzerinde dururken ülke basınından Nu Sports, "Yine puan kaybeden Cocu'nun üzerindeki baskı giderek artıyor" yorumunda bulundu.

Yine Hollandalı De Telegraaf gazetesi ise "Haftalardır süren puan kaybı ve takımın ligde 13. sırada bulunmasına rağmen Cocu'nun derbide puan alması kendisi için iyi bir gelişme" olarak yorumlandı.

Fransız L'equipe ise derbiyi "Ayew Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'yi kurtardı. Valbuena'nın da sahada olması 3 puanı almaya yeterli olmadı." olarak yorumladı.

Alman Bild gazetesi ise "Karius'un gol yediği derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı" ifadelerine yer verdi.

İspanyol Marca, "Diego Reyes'in ilk 11 başladığı bir Türk klasiği olan derbide kazanan çıkmadı." yorumunda bulundu.