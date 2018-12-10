Derbi cezalarında son durum

PFDK, Fatih Terim'e, müsabaka hakemine yönelik hakareti ile sonraki açıklamaları nedeniyle toplamda 10, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 8, sarı-kırmızılı futbolculardan Donk'a 6, Ndiaye'ye 5, Rodrigues'e 3, Fenerbahçeli oyunculardan Jailson'a 8, Soldado'ya ise 6 maç men cezası vermişti.

TERİM, CEZASININ 5 MAÇLIK KISMINI ÇEKTİ

Fatih Terim, Süper Lig'de Kayserispor, Konyaspor, Beşiktaş ve Rizespor ile Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü karşılaşmalarında takımının başında yer almayarak cezasının 5 maçlık bölümünü çekti.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in ilk yarısındaki Başakşehir ve Sivasspor müsabakaları ile Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü ile oynanacak rövanş maçında da takımının başında bulunmayacak. Terim, Galatasaray'ın Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda son 16 turundaki ilk maç ile Süper Lig'in ikinci yarısındaki MKE Ankaragücü müsabakasında da saha kenarında olmayacak ve cezasını tamamlayacak.

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın cezası ise Başakşehir, Keçiörengücü ve Sivasspor müsabakalarıyla sona erecek.

GALATASARAYLI FUTBOLCULARIN CEZALARI

Galatasaray'da Rodrigues, Fenerbahçe derbisinden sonra 3 lig maçında (Kayserispor, Atiker Konyaspor ve Beşiktaş) yer almayarak cezasını tamamladı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Ndiaye'nin 5 maçlık cezası ligde geride kalan haftadaki Rizespor karşılaşmasında sona erdi. Donk ise Süper Lig'de bu hafta Başakşehir ile oynanacak mücadelede görev alamayarak 6 maçlık cezasını bitirecek.

JAILSON'UN 3, SOLDADO'NUN BIR MAÇI KALDI

Derbide ceza alan Fenerbahçeli futbolculardan Jailson'un 3, Roberto Soldado'nun bir maç cezası kaldı.

Jailson, 8 maçlık cezasının 5'ini Süper Lig'deki Alanyaspor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor ile Türkiye Kupası'ndaki Giresunspor müsabakalarında çekti. Brezilyalı futbolcu, Erzurumspor, Giresunspor ve Antalyaspor maçlarında da forma giyemeyecek.

İspanyol golcü Roberto Soldado ise Süper Lig'de bu hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanacak karşılaşmada görev alamayarak, 6 maçlık cezasını tamamlayacak.