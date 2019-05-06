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Derbi galibiyetine 3 milyon TL prim

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ı 2-0 yenerek liderliğe yükselen sarı-kırmızılı takıma 3 milyon TL prim dağıtacak.

| Haber Merkezi
Derbi galibiyetine 3 milyon TL prim
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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 yendi ve tam 21 hafta sonra liderlik koltuğunu oturdu. 

3 MİLYON TL PRİM

Hem derbi galibiyeti hem de liderlik sevincini yaşayan Galatasaray'da yönetim de oyuncuları ödüllendirme kararı aldı.

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan sarı-kırmızılı futbolculara 3 milyon TL'lik prim verilecek. 

Maç sonu galibiyet coşkusunu soyunma odasına inerek futbolcularla paylaşan 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, 3 milyon TL prim verileceğini oyunculara açıkladı. 

Albayrak'ın açıklamasından sonra soyunmda odasındaki sevinç katlanarak büyüdü.

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