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Derbi öncesi 4 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı

Beşiktaş taraftarları 35 otobüsle Türk Telekom Stadyumu'na geldi. Camı kırık şekilde stada gelen otobüsün içinde bulunan 4 taraftar gözaltına alındı.

Derbi öncesi 4 Beşiktaş taraftarı gözaltına alındı
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Galatasaray ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Park'ta toplanarak otobüslerle yola çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na ulaştı.

Bilet kontrollerinin ardından 35 otobüsle stada gelen 2 bin 350 siyah-beyazlı taraftar, güvenlik önlemleri eşliğinde otobüslerden indirildi.

4 TARAFTAR GÖZALTINDA

Bu arada stada camı kırık şekilde ulaşan bir otobüs, emniyet güçleri tarafından incelemeye alındı.

Kamera kayıtlarından camı kırdığı tespit edilen 4 taraftar gözaltına alınırken, diğer taraftarlar da kimlik kontrolünün ardından otobüsten indirildi.

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