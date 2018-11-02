Derbi öncesi Donk'la Ayew tartıştı

Futbolcularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim, Ayew'e yakın oynamaları halinde F.Bahçe'yi durduracaklarını söyledi. Koeman'ın özel önlem alacağı futbolcu ise Garry Rodrigues.

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımda da önemli eksikler var.

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Fatih Terim'in hedefi fark atmak

Sahasında 15. sıradaki Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da hedef sadece galibiyet değil. Terim, öğrencilerinden farklı galibiyet bekliyor.