Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'de ezeli rakibini ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, derbinin havasına dün akşamdan girdi.
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"Burası Kadıköy! Tarih, burada tekerrür eder!" yazarak hazırlanan videoyu taraftarının beğenisine sunan F.Bahçe, Beşiktaş'a maç öncesi gönderme yapmış oldu.
Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları - İZLE
Sarı-lacivertlilerin bu göndermesinin ardından siyah-beyazlı kulüpten cevap gecikmedi.
Taraftarlarının geçtiğimiz yıllarda Kadıköy'de yaptıkları tezahüratları derleyerek bir video hazırlayan siyah-beyazlılar, "Geliyoruz" mesajı verdi.