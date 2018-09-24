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Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları

F.Bahçe, derbi öncesi "Burası Kadıköy. Tarih burada tekerrür eder" diyerek bir video paylaştı. Beşiktaş ise taraftarlarının yaptıkları tezahüratları derleyerek ezeli rakibine cevap verdi.

Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları
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Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de ezeli rakibini ağırlayacak olan sarı-lacivertliler, derbinin havasına dün akşamdan girdi.

BURASI KADIKÖY

"Burası Kadıköy! Tarih, burada tekerrür eder!" yazarak hazırlanan videoyu taraftarının beğenisine sunan F.Bahçe, Beşiktaş'a maç öncesi gönderme yapmış oldu.

Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları - İZLE

Sarı-lacivertlilerin bu göndermesinin ardından siyah-beyazlı kulüpten cevap gecikmedi.

Taraftarlarının geçtiğimiz yıllarda Kadıköy'de yaptıkları tezahüratları derleyerek bir video hazırlayan siyah-beyazlılar, "Geliyoruz" mesajı verdi.

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