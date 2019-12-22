Emre Belözoğlu, Beşiktaş'a karşı yok

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rodrigues için yaptığı itirazı reddetti. Deneyimli futbolcu, bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Ndiaye, bordo-mavili ekibin başarısı için savaşacağını ifade etti.

Hayatının en büyük hatası olarak uyuşturucu bağımlılığını işaret eden Diego Armando Maradona, UFO'larla ilgili şaşırtıcı bir röportaj verdi.

Sivasspor, konuk olduğu Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla liderliğini sürdürdü.

1 Vedat Muriç mi Burak Yılmaz mı Fenerbahçe, bu akşam ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler Vedat Muriç ve Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

2 Sivasspor, 1 puanı son dakikalarda kurtardı Sivasspor, konuk olduğu Gençlerbirliği deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla liderliğini sürdürdü.

3 Ndiaye: Yeni bir savaş istiyorum Trabzonspor'un prensipte anlaştığı Ndiaye, bordo-mavili ekibin başarısı için savaşacağını ifade etti.

4 Fenerbahçe-Beşiktaş -CANLI SKOR Süper Lig'de zorlu zirve yarışında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk ediyor.

5 Fatih Terim: Bizi çekemiyorlar Göztepe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, medyada art niyetli insanların olduğunu ifade ederek, "Kıskananlar var" şeklinde konuştu.

6 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri Süper Lig'de zorlu zirve yarışında Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı konuk edecek.

7 Avcı ve Yanal'ın derbi rakamları Fenerbahçe'nin başında 8 derbiye çıkan Ersun Yanal sadece 1 galibiyet alırken, Başakşehir'le 11 kez Kadıköy'de mücadele eden Abdullah Avcı da sahadan 1 kez 3 puanla ayrıldı.

8 Galatasaray'ın sol bek hedefi Arana Galatasaray, Sevilla'nın 22 yaşındaki sol beki Guilherme Arana'yı kadrosuna katmak istiyor.

9 Rodrigues'in cezası onandı Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Rodrigues için yaptığı itirazı reddetti. Deneyimli futbolcu, bu akşam Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.