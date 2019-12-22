Emre Belözoğlu, Beşiktaş'a karşı yok

Fenerbahçe'ye zorlu Beşiktaş maçı öncesinde Emre Belözoğlu'ndan kötü haber geldi...
KADRODAN ÇIKARILDI
Fenerbahçe'de büyük bir sürpriz yaşandı ve sağ kasığındaki ağrı nedeniyle tercübeli oyuncu Emre Belözoğlu kadro dışı kaldı.
Fenerbahçe'nin 11'inde Altay, Isla, Serdar, Jailson, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Kruse, Tolga, Vedat Muriqi isimleri yer aldı.
Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesi ise Harun, Zanka, Rami, Murat, Tolgay, Alper, Ferdi ve Mevlüt isimlerinden oluştu.
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Serdar Aziz'in yanında stoperde Zanka ve Rami'ye değil, Jailson'a görev verdi. Zanka ve Adil Rami, yedek kulübesinde yer aldı.