Derbi öncesi G.Saraylı futbolculara para dopingi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Yarın Kadıköy'de oynanacak zorlu mücadele öncesi, Florya'da yüzler güldürmeye başladı. Bunun nedeni ise para.
7 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI
Başkan Mustafa Cengiz'in talimatı üzerine, geçtiğimiz ocak ayından kalan alacakların oyuncuların hesabına yatırıldığı öğrenildi. Yönetimin, 7 milyon TL civarında bir ödeme yaptığı belirtildi.
Takımın motivasyonunu yükseltmek amacıyla gerçekleşen bu hamle, futbolcuların keyfini yerine getirdi.