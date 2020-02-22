Kaçırdığı gole kendisi bile inanmadı

1 Galatasaray kafilesi Zorlu Center'da kampa girdi Galatasaray, Florya'daki antrenmanın ardından Zorlu Center'da bulunan Hotel Raffles İstanbul'da kampa girdi.

2 Derbi öncesi G.Saraylı futbolculara para dopingi Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm oyuncuların alacaklarını hesaplarına yatırdı.

3 Adil Rami resmen Sochi'de Fenerbahçe ile yollarını ayıran Adil Rami, 3 aylığına Rusya'nın Sochi takımıyla anlaştı.

4 Diz kapağı çıkan kadın futbolcu maça devam etti St. Mirren kaptanı Jane O'Toole, Inverness Caledonian Thistle maçında çıkan diz kapağını yerine oturttu ve mücadeleye devam etti.

5 Hocaların derbi öncesi son sözleri Bu akşam oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesi her iki takımın teknik direktörü de öğrencilerini motive etmeye çalıştı.

6 Kulüp başkanları bir araya geldi Son haftalarda birbirlerine ağır ithamlarda bulunan Mustafa Cengiz ile Ali Koç, İstanbul Valiliğindeki buluşma sonrası samimi pozlar verdi.

7 Mert Hakan Yandaş: Özür dilerim Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor maçındaki gol sevincinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

8 Kadıköy'de galibiyet gören futbolcular Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet hasretine son vermek isteyen Galatasaray'da Linnes ve Ömer Bayram daha önce farklı takımlarda bu keyfi tatmıştı.

9 Beşiktaş'tan koronavirüs yalanlaması Beşiktaş Kulübü, İtalyan basınının yaptığı "Ljajic koronavirüse yakalandı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.