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Derbi öncesi G.Saraylı futbolculara para dopingi

Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi öncesi tüm oyuncuların alacaklarını hesaplarına yatırdı.

| Haber Merkezi
Derbi öncesi G.Saraylı futbolculara para dopingi
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Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Yarın Kadıköy'de oynanacak zorlu mücadele öncesi, Florya'da yüzler güldürmeye başladı. Bunun nedeni ise para.

7 MİLYON LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Başkan Mustafa Cengiz'in talimatı üzerine, geçtiğimiz ocak ayından kalan alacakların oyuncuların hesabına yatırıldığı öğrenildi. Yönetimin, 7 milyon TL civarında bir ödeme yaptığı belirtildi.

Takımın motivasyonunu yükseltmek amacıyla gerçekleşen bu hamle, futbolcuların keyfini yerine getirdi.

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