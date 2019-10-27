Derbi öncesi hocaların motivasyon konuşmaları

Süper Lig'de bugün Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kritik derbiye iki takım da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Siyah-beyazlı ekibin hocası Abdullah Avcı, alınan kötü sonuçların ardından zor durumda ve derbi galibiyetini çıkış olarak görüyor. Fatih Terim ise kaliteli kadroya rağmen beklenen futbolu oynatamamakla eleştiriliyor.

"TEK SEÇENEK KAZANMAK"

Oyuncularıyla bir toplantı yapan Abdullah Avcı, çıkış maçı olarak derbiyi işaret etti ve şöyle konuştu: "Uzun süredir elde etmeye çalıştığımız galibiyet serisini Galatasaray maçında başlatalım. Derbide alınacak 3 puan, tüm olumsuzlukları dağıtır. Camianın bütünleşmesini sağlamak için önemli bir fırsat var elimizde. Çıkıp kazanalım. Başka bir seçeneğimiz yok."

"ÖZÜR MAÇIMIZ OLSUN"

Sezon başından beri oynanan kötü futbola vurgu yapan Fatih Terim, "Derbi, camiadan özür maçımız olsun. Sezon başından beri kalitemizin çok altındayız ancak Beşiktaş'ı yenerek yeni bir başlangıç yapabiliriz. 3 puan alarak hem zirveye bir adım daha yaklaşalım hem de üzdüğümüz herkesin gönlünü alalım." şeklinde konuştu.