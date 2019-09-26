Derbi öncesi iki teknik adam da iddialı

Türkiye'de gözler cumartesi akşam 20.00 TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine çevrildi. Dev karşılaşma öncesinde Fatih Terim de Ersun Yanal da kazanacaklarından emin açıklamalar yapıyor.

"DERBİYE HAZIRIZ, KAZANACAĞIZ"

Galatasaray'ın deneyimli teknik adamı, taraftar desteğine güvendiğinin altını çizerek, "Geçen sene enteresan bir maç oynadık. Daha farklı olacak bir maç 2-2 bitti. Bu hafta derbinin taraftarımızın desteği ile lehimize biteceğine inanıyorum. Herkes hazır. Hepimiz derbiye hazırız. Taraftarımızın desteği ile Fenerbahçe'yi yeneceğimizi düşünüyorum" dedi.

"3 PUANDAN FAZLASI"

Ersun Yanal derbide yüksek tansiyondan ve deplasman atmosferinden etkilenme lüksleri olmadığını vurguladı.

"Hepiniz tecrübeli oyuncularsınız. Yapmanız gereken sahaya konsantre olmak." diyen Yanal, "Tribünleri unutun, rakiple ve hakemle diyaloğa girmeyin, son düdüğe kadar oyun disiplinine sadık kalın. Galibiyet gelecektir" şeklinde konuştu.

Galatasaray maçını kazanmanın 3 puandan daha fazla anlamlar içerdiğini dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu: "Psikolojik üstünlüğü ele geçirmek için bütün güçleriyle mücadele edecekler. Ancak biz kendi gücümüzü biliyoruz. Fenerbahçe gibi oynarsak üç puan bizim olacaktır. Ligin en iyi hücum eden takımıyız. Defansta bireysel hatalar yapıyoruz. Bu sefer her şeyi doğru yapmalıyız. Yola şampiyonluk için çıktık. Galatasaray'ı yenmek üç puandan fazlasını kazandıracak."