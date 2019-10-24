Derbi öncesi sakat futbolcuların son durumu

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan ve 15 dakikası basına açık olan antrenmana siyah-beyazlı futbolcular, koşu ve açma germe çalışmasıyla başladı.

Üstü üste iki kritik karşılaşmaya çıkacak olan Kartal'da Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Dorukhan Toköz, Abdoulay Diaby ve Douglas çalışmaya katılmadı.

Bu 5 futbolcunun iki maçta da forma giymesi beklenmezken, Victor Ruiz ve Georges-Kevin N'Koudou ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

GALATASARAY'DA FALCAO YETİŞMİYOR

Konuk ekip Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle Real Madrid maçında forma giyemeyen Falcao'nun, derbide de oynayamayacağı öğrenildi.

Uzun süredir takımla antrenmana bile çıkamayan Kolombiyalı golcünün yokluğunda, forvette yine Andone forma giyecek.

Şampiyonlar Ligi maçında kendisini ıslıklayan taraftarlarla tartışan, ardından da silah hareketi yapan Belhanda'nın durumu ise belirsiz. Terim'in, oyuncuyla yaptığı görüşmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi.