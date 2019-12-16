Derbi öncesi sakat ve cezalı futbolcular

22 Aralık Pazar akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Süper Lig'in 16. hafta mücadelesi öncesinde iki takımda da sakat ve eksik oyuncular bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5, BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Dün akşam oynanan Malatyaspor mücadelesinde ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Caner Erkin, cezasını Türkiye Kupası'nda çekeceği için sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta Nkoudou, Douglas ve Dorukhan kesin olarak sahada olamayacak. Derbi kadrosunda yer alacak olan Ruiz'in ise ilk 11'de olup olmayacağı cumartesi günü netleşecek.

Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Sivasspor deplasmanında bağları kopan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra, 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Zajc, ilk yarıyı kapatan Moses ve ayak tabanındaki sakatığı nükseden Hasan Ali derbide yok.

Dün kırmızı kart gören Ozan Tufan, cezasını kupada çekecek. Rodriguez ise 2 maç ceza alırsa derbide oynayamayacak.