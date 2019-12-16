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Derbi öncesi sakat ve cezalı futbolcular

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor.

| Haber Merkezi
Derbi öncesi sakat ve cezalı futbolcular
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22 Aralık Pazar akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak Süper Lig'in 16. hafta mücadelesi öncesinde iki takımda da sakat ve eksik oyuncular bulunuyor.

FENERBAHÇE'DE 5, BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Dün akşam oynanan Malatyaspor mücadelesinde ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Caner Erkin, cezasını Türkiye Kupası'nda çekeceği için sarı-lacivertli ekibe karşı forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta Nkoudou, Douglas ve Dorukhan kesin olarak sahada olamayacak. Derbi kadrosunda yer alacak olan Ruiz'in ise ilk 11'de olup olmayacağı cumartesi günü netleşecek.

Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

Sivasspor deplasmanında bağları kopan Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra, 8 hafta sahalardan uzak kalacak olan Zajc, ilk yarıyı kapatan Moses ve ayak tabanındaki sakatığı nükseden Hasan Ali derbide yok.

Dün kırmızı kart gören Ozan Tufan, cezasını kupada çekecek. Rodriguez ise 2 maç ceza alırsa derbide oynayamayacak.

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