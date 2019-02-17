Derbi öncesi sakat ve cezalı isimler

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım da kritik derbide idealeye yakın 11'leriyle sahada olacak.

MEHMET EKİCİ VE LJAJİC YOK

Beşiktaş için şampiyonluk, Fenerbahçe için ise alt sıralardan kurtulmak adına son derece önemli olan dev maç öncesi iki takımda da 1 oyuncu kesin olarak oynayamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte Kayserispor mücadelesinde sakatlanan ve 1 ay sahalardan uzak kalacak olan Mehmet Ekici, Vodafone Arena'da takımını yalnız bırakacak. Siyah-beyazlı takımda ise Sırp futbolcu Ljajic forma giyemeyecek. Deneyimli futbolcu Malatyaspor karşısında attığı golden sonra korner direğine attığı tekme sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Ljajic'in yerine derbide Kagawa görev yapacak.

TOLGAY'IN DURUMU HAFTA İÇİ BELLİ OLACAK

Kayserispor maçının ardından kırmızı kart gören Tolgay Arslan, cezasını Konyaspor karşılaşmasında tamamladı. Ancak Zenit mücadelesinde kasığında zorlanma hisseden deneyimli futbolcunun son durumu hafta içi netleşecek.