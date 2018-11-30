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Derbi öncesi sakat ve cezalılar

Süper Lig'de pazar günü oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ta 6, Galatasaray'da ise 7 futbolcu forma giyemeyecek.

Derbi öncesi sakat ve cezalılar
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Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki maçların bitmesiyle gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi. Hafta sonu oynanacak kritik derbi öncesi iki takımda da eksikler dikkat çekiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 FUTBOLCU YOK

Dün akşam Norveç ekibi Sarpsborg'u 2-0'dan gelip 3-2 yenen Beşiktaş'ta moraller yerinde. Siyah-beyazlı takım derbinin hazırlıklarına ara vermeden başlıyor. 

Rakibinin 3 puan gerisinde yer alan Beşiktaş'ta Şenol Güneş'i sakatlıklar düşündürüyor. Cezalı oyuncunun olmadığı siyah-beyazlı ekipte Pepe, Babel, Gökhan Töre, Gökhan Gönül ve Enzo Roco'nun sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyeğini belirtildi. Bu 5 ismin yanı sıra kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan da derbide yok.

GALATASARAY'DA 4 CEZALI 3 SAKAT OYUNCU VAR

Fenerbahçe derbisin sonrası büyük cezalar alan Galatasaray'da Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yanı sıra 4 cezalı futbolcu bulunuyor. Derbi sonrası çıkan kavgaya karışan Rodrigues, Ndiaye ve Donk ile Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz takımını yalnız bırakacak isimler.

 

(Galatasaray'da cezalıların son durumu)

Sarı-kırmızılı ekibin tek sorunu cezalı oyuncular değil. 4 cezalının dışında 3 de sakat futbolcu var. İlk yarıyı kapatan Sinan Gümüş, Emre Akbaba ve Belhanda Beşiktaş derbisinde sahada yer alamayacak.

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