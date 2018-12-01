Derbi öncesi sakatların son durumu

Yarın sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta Pepe, Babel, Gökhan Töre ve Roco kesin olarak derbide forma giyemeyecek. Ayrıca kadro dışı olan Tolgay Arslan da kadroda yer almayacak. Sakatlıkları bulunan diğer isimlerden ise iyi haber geldi.

3 FUTBOLCUDAN İYİ HABER

Ağrı hissederek Sarpsborg maçının son anlarında oyundan çıkan Jeremain Lens'in ciddi bir durumu olmadığı öğrenildi.

Norveç deplasmanına götürülmeyen Medel ve Gökhan Gönül'ün ise iyileştiği belirtildi.





GALATASARAY'DA 4 CEZALI 3 SAKAT OYUNCU VAR

Fenerbahçe derbisin sonrası büyük cezalar alan Galatasaray'da Fatih Terim ve Hasan Şaş'ın yanı sıra 4 cezalı futbolcu bulunuyor. Derbi sonrası çıkan kavgaya karışan Rodrigues, Ndiaye ve Donk ile Konyaspor maçında kırmızı kart gören Serdar Aziz takımını yalnız bırakacak isimler.

Sarı-kırmızılı ekibin tek sorunu cezalı oyuncular değil. 4 cezalının dışında 3 de sakat futbolcu var. İlk yarıyı kapatan Sinan Gümüş, Emre Akbaba ve Belhanda Beşiktaş derbisinde sahada yer alamayacak.