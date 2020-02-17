Derbi öncesi sakatların son durumu

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada, bazı isimler forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde Rodrigues ve Emre Belözoğlu sakatlıkları sebebiyle, Gustavo ise cezalı olduğu için bu maçta oynayamayacak.

G.SARAY'DA LEMİNA SIKINTISI

Sarı-kırmızılılarda ise Lemina sıkıntısı yaşanıyor.

Yeni Malatyaspor maçında arka adalesinden sakatlanan 26 yaşındaki oyuncuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, pek olumlu konuşmadı.

Tecrübeli teknik adam, "Maalesef arka adalesiyle ilgili bir teşhis var. Yarınki MR'dan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. Ancak sıkıntılı bir durum var. Lemina bizim için çok çok önem taşıyan bir oyuncu. Galatasaray'ın oyun anlayışında, taktiğinde kilit bir oyuncu." dedi.

Öte yandan, sakatlıktan kurtulan Falcao ve Andone derbi kadrosunda yer alacak. Henüz iyileşemeyen Saracchi ise dev karşılaşmada forma giyemeyecek.