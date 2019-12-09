Derbi öncesi sarı kart alarmı

Süper Lig'de ilk yarının son derbisi Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak.
16. haftada Kadıköy'de karşı karşıya gelecek olan ezeli rakiplerde birçok futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
İKİ TAKIMDA DA KRİTİK İSİMLER SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo ve Serdar Aziz Sivasspor maçında sarı kart görürse derbide forma giyemeyecek.
Konuk ekip Beşiktaş'ta da 4 isim sarı kart sınırda.
Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz, Mohamed Elneny, Victor Ruiz (sakat) ve Necip Uysal eğer Yeni Malatyaspor maçında kart görürse Fenerbahçe mücadelesinde oynayamayacak.