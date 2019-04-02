Derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan futbolcular

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ankaragücü'yle, Galatasaray ile sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Ancak her iki takımda da akıllar, bir sonraki hafta oynanacak olan dev derbide olacak.

Kritik maç öncesi iki takımda da birçok futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler, 27. hafta maçlarında kart görürse derbide forma giyemeyecek.

İşte sınırdaki futbolcular:

FENERBAHÇE

Martin Skrtel

Eljif Elmas

Roberto Soldado

Roman Neustadter

Nabil Dirar

İsmail Köybaşı



GALATASARAY

Linnes

Emre Taşdemir

Onyekuru

Marcao