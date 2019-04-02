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Derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan futbolcular

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak olan F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesi toplamda 10 futbolcu sınırda bulunuyor. Bu isimler hafta sonu oynanacak maçlarda kart görürse derbide cezalı duruma düşecek.

Derbi öncesi sarı kart sınırında bulunan futbolcular
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Ankaragücü'yle, Galatasaray ile sahasında Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.

Ancak her iki takımda da akıllar, bir sonraki hafta oynanacak olan dev derbide olacak.

Kritik maç öncesi iki takımda da birçok futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu isimler, 27. hafta maçlarında kart görürse derbide forma giyemeyecek.

İşte sınırdaki futbolcular:

FENERBAHÇE
Martin Skrtel
Eljif Elmas
Roberto Soldado
Roman Neustadter
Nabil Dirar
İsmail Köybaşı

GALATASARAY
Linnes
Emre Taşdemir
Onyekuru
Marcao

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