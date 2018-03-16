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Derbi öncesi takımlara taraftar desteği

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları derbi öncesi takımlarını yalnız bırakmadı.

Derbi öncesi takımlara taraftar desteği
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Spor Toto Süper ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İki takım taraftarlarını da derbi öncesi harekete geçti.

FENERBAHÇE TARAFTARI SAMANDIRA'YA GİTTİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiridiği idmana gitti.

Tezahüratlar ve meşalelerle çoşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar, futbolculara derbi öncesi moral verdi.

GALATASARAY TARAFTARI STADYUMU DOLDURDU

Galatasaray taraftar ise Fenerbahçe derbisi öncesi takımlarına destek için Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti.

Galatasaray taraftarı Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti - İZLE

Önceden ayarlanan ve seyircilere açık olan antrenman, oldukça fazla ilgi gördü.

Fenerbahçe derbisi öncsinde futbolcuları yalnız bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı tararftarlar, takımlarını tezahüratlarla motive etti.

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