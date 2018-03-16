Derbi öncesi takımlara taraftar desteği

Spor Toto Süper ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray, 17 Mart Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
İki takım taraftarlarını da derbi öncesi harekete geçti.
FENERBAHÇE TARAFTARI SAMANDIRA'YA GİTTİ
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştiridiği idmana gitti.
Tezahüratlar ve meşalelerle çoşkulu bir atmosfer oluşturan taraftarlar, futbolculara derbi öncesi moral verdi.
GALATASARAY TARAFTARI STADYUMU DOLDURDU
Galatasaray taraftar ise Fenerbahçe derbisi öncesi takımlarına destek için Türk Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti.
Galatasaray taraftarı Telekom Stadı'ndaki antrenmana akın etti - İZLE
Önceden ayarlanan ve seyircilere açık olan antrenman, oldukça fazla ilgi gördü.
Fenerbahçe derbisi öncsinde futbolcuları yalnız bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı tararftarlar, takımlarını tezahüratlarla motive etti.