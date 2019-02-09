Derbi öncesi taktik savaşları

Galatasaray, Süper Lig'in 21. haftasında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Zirve yarışı veren iki takım da mücadeleye sıkı şekilde hazırlanıyor. Galatasaray'ın karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak lider Başakşehir'i yakından takip etmeye devam etmek istiyor. Trabzospor ise alınacak 3 puanla birlikte yeniden zirve yarışında olmayı hedefliyor.

İPLER ELİMİZE GEÇER

Fatih Terim'in planı erken gol bulmak. Florya'dan gelen bilgilere göre Galatasaray maça tam saha presle başlayıp, oyunu rakip yarı alana yıkacak. Dün takıma katılan teknik direktör Fatih Terim'in, "Erken bir gol bulursak tüm ipler elimize geçer" ifadesini kullandığı öğrenildi.

Bu nedenle Sarı-Kırmızılılar'da hedef ilk 15 dakikada öne geçmek olacak.

TAM KONSANTRASYON İSTİYORUM

Ünal Karaman ise oyuncularının tamamen maça konsantre olmasını istiyor. Rakibi hataya zorlamayı planlayan Karaman, oyun disiplininden kopmamaları gerektiğini takıma anlatıyor. Başarılı çalıştırıcının "90 dakika tam konsantrasyon istiyorum. Bunu yaparsak, kazanan biz oluruz. Hepinize güveniyorum" dediği aktarıldı.

3 BÜYÜKLERE HİÇ YENİLMEDİ

Karaman, bu sezon Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'ye yenilmedi. İlk yarıda evinde G.Saray'ı 4-0 ve F.Bahçe'yi 2-1 yenerken deplasmanda ise Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.