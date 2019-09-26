Derbi öncesi teknik adamlar, savunmacılarla özel görüştü

Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbi öncesinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe savunmadan yana dertli. İki ekibin savunma oyuncuları da sezon başından beri yaptıkları hatalardan dolayı güven vermiyor.

TEKNİK ADAMLAR SAVUNMACILARLA GÖRÜŞTÜ

Fatih Terim de Ersun Yanal da stoperlerin üzerine titriyor. İki deneyimli hoca da rakipleri ezberletirken, basit oynamaları yönünde oyuncularını uyardı.

Marcao-Luyindama ikilisiyle özel olarak görüşen Fatih Terim, "Sakin kalın ve basit oynayın. Riske girmeyin" dedi.

Kadroda bulunan stoperlere güvenmediği için Jailson'u Zanka'nın yanında oynatan Ersun Yanal, Rami'nin Ankaragücü performansını da yeterli bulmadı.

Derbide Zanka-Jailson ikilisiyle sahaya çıkacan olan deneyimli teknik adam, savunma arkasına atılacak toplara dikkat çekerken, yapılacak yoğun prese karşı daha garanti oynamaları yönünde oyuncularını ikaz etti.

Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken, Galatasaray da Fenerbahçe de stoperlerin büyük hatalarından dolayı goller yedi.