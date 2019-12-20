Derbi öncesi teknik adamlardan iddialı sözler

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesinde deneyimli hocalar, oyuncularını motive etmek için ekstra çalışıyor.

"KADIKÖY'DE SERİ DEVAM EDER"

Zirve yarışında mutlak kazanmak zorunda olduklarını belirten Ersun Yanal, "Sahamızda oynadığımızda güçlü bir duruş sergiliyoruz. Bu sefer de aynısı olacak. Yine kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, "Aynı arzuyu göstererek kazanmak zorundayız. Güçlü bir kadromuz, muhteşem bir taraftarımız var. Hiçbir mazeretimiz yok. Kadıköy'deki tavrımızı devam ettirmeliyiz" dedi.

"BU KEZ KAZANACAĞIZ"

Abdullah Avcı oyuncularıyla yaptığı toplantıda 2004-2005 sezonunda kazanılan 4-3'lük galibiyete vurgu yaparak, "Kadıköy'de galibiyet özlemini bitireceğiz. Şampiyonluk için bu maçı kazanmamız lazım" şeklinde konuştu.

"Atmosferden etkilenmeyin" uyarısında bulunan siyah-beyazlı ekibin hocası şöyle konuştu: "Tahriklere kapılmayın. Taraftarı duymayın, kulaklarınızı tıkayın. Kesinlikle hakemle tartışmayın. Beşiktaş'a yakışır şekilde, istekli arzulu oynayın ve bu maçı kazanın"