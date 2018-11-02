Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

1 Fatih Terim'in hedefi fark atmak Sahasında 15. sıradaki Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da hedef sadece galibiyet değil. Terim, öğrencilerinden farklı galibiyet bekliyor.

2 Derbi öncesi Twitter'da videolu kapışma Bu akşam oynanacak dev derbi öncesi ilk kapışma Twitter'da yaşandı. G.Saray'ın koreografi paylaşımına F.Bahçe'den cevap geldi.

3 Beşiktaş'tan Moussa Dembele atağı Oğuzhan ve Tolgay'ın performanslarından memnun kalmayan Beşiktaş yönetimi, Tottenham forması giyen Moussa Dembele'yi transfer etmek için harekete geçti.

4 Terim ve Koeman'ın önlem alacağı futbolcular Futbolcularıyla bir toplantı yapan Fatih Terim, Ayew'e yakın oynamaları halinde F.Bahçe'yi durduracaklarını söyledi. Koeman'ın özel önlem alacağı futbolcu ise Garry Rodrigues.

5 Ali Koç'tan futbolculara 11 milyon TL Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi primlerini belirledi. Koç, Galatasaray'ı yenmeleri halinde futbolculara ve teknik heyete 11 milyon TL dağıtacak.

6 Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı planı Koeman'la yola devam etme kararı alan Fenerbahçe yönetiminin asıl planı Abdullah Avcı. 55 yaşındaki teknik adamın sezon sonunda Başakşehir'le sözleşmesi bitiyor.

7 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takımda da önemli eksikler var.

8 Galatasaray'ın genç transferinin ismi şaşırttı Galatasaray, Ekim ayından beri denediği 2000 doğumlu Mısırlı futbolcu Hamdy Alaa Elsayed Mamed Mahmoud Abdelmoaty Hamdy Ala Elsayed Hamed Mahmoud Abdelmoaty'i transfer etti.

9 Juventus Marcelo'yu transfer etmek istiyor Sezon başında Real Madrid'den 117 milyon euroya Cristiano Ronaldo'yu transfer eden Juventus, şimdi de Marcelo'nun peşine düştü.