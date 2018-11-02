Derbi öncesi Twitter'da videolu kapışma

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak dev derbi öncesi ilk kapışma Twitter'da yaşandı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren taraftarını havaya sokmak için çeşitli videolar paylaşan sarı-kırmızılı kulübe, sarı-lacivertlilerden cevap gecikmedi.
GENLERİMİZDE VAR
Geçtiğimiz yıllarda yapılan koreografiyi paylaşan Cimbom, "Konsantrasyon" notunu düştü.
Bunun üzerine bir paylaşım yapan Fenerbahçe ise, "Genlerimizde var" diyerek Galatasaray'a attıkları golleri paylaştı.
İşte o iki video: