Derbi öncesinde zeminin son durumu

Süper Lig'de bu akşam saat 21.00'de Beşiktaş'la Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kritik derbi öncesi ise akıllarda hava durumunun nasıl olacağı sorusu var.

MAÇ SAATİNDE KAR BEKLENMİYOR

Vodafone Park'ın drone'la havadan çekilen görüntülerinde zeminin temiz olduğu görüldü. Kar yağışının olmadığı statta maç saatinde de yağış beklenmiyor. Meteoroloji raporlarına göre karşılaşmanın oynanacağı saatlerde hava 5 derece olacak.

Dev derbi öncesi zeminin son durumu - İZLE

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışından dolayı cumartesi günü oynanması gereken Başakşehir-Bursaspor mücadelesi pazar gününe ertelenmişti. Galatasaray ise Akhisarspor karşılaşması öncesi zemine branda sererek önlem almıştı.

Kar yağışı etkisini azaltırken, Beşiktaş'ın da çalışmaları sonucunda zemin derbi için futbol oynamaya uygun hale getirildi.