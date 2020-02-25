Derbi primi: 500 bin euro

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaştı.
1-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-1 kazanarak deplasmandaki galibiyet hasretine son veren sarı-kırmızılılara bir güzel haber de yönetimden geldi.
TÜM ALACAKLAR YATTI, ÜSTÜNE PRİM DAĞITILDI
Maçın ardından soyunma odasına giren yönetici Abdurrahim Albayrak'ın oyunculara ve teknik heyete 500 bin euro prim ödeneceğini açıkladığı öğrenildi.
Derbi öncesi oyuncuların biriken 7 milyon liralık alacağını yatıran yönetim, prim de dağıtarak kalan maçlar öncesi takıma moral vermiş oldu.