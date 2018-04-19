Derbi sonrası 15 kişi gözaltına alındı

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olay çıkartan taraftarlara yönelik başlatılan operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Emniyet güçlerinin saldırganlara karşı başlattığı operasyonda 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada; gözaltına alınan kişiler arasında Şenol Güneş'e çakmak atan kişinin de olduğu belirtildi.
Tedavisi yapılan Şenol Güneş bu geceyi müşade altında geçirecek.
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